ReichenbachGute Nachbarschaft ist ein Geschenk und Christa Rüdinger fühlt sich in ihrer Straße, dem Siegenhof, reich beschenkt. Hier lebe man nicht nur nebeneinander her, sagt sie und hat die Sackgasse auf dem Siegenberg zu ihrem Lieblingsplatz in Reichenbach gewählt.

Rüdingers betreuen derzeit zwei Wellensittiche – Urlaubsgäste aus der Nachbarschaft. Und als der Schornsteinfeger nebenan niemanden antrifft, fragt er bei ihnen, ob sie wissen, wann die Nachbarn wieder da sind. „Man kennt sich, man achtet aufeinander“, sagt Christa Rüdinger, die das auch früher, als die Kinder klein waren, sehr zu schätzen wusste. Eine ganze Reihe von Familien haben