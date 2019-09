ReichenbachDieter Kuhn kennt einen guten Platz, um aus dem Alltagstrubel aufzutauchen und den Überblick zu gewinnen. Vom sogenannten Otto-Buckel aus liegt ihm ganz Reichenbach zu Füßen, und fast jede Ecke ist für einen, der sein ganzes Leben hier verbracht hat, mit Erinnerungen verbunden.

Bis vor kurzem stand noch eine Sitzbank an der Ecke, wo der Weg zur Otto-Villa abbiegt. Da saß Dieter Kuhn oft, zwar auf Hochdorfer Boden, aber sein Reichenbach fest im Blick. Vor allem im Winter ist die Sicht auf den ganzen Ort frei, davon zeugt ein Panoramabild in Kuhns Hausflur, das er vor Jahren aus acht Einzelaufnahmen zusammengesetzt hat. In der grünen