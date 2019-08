Baltmannsweiler/EsslingenWenn er mit seiner Frau Cornelia irgendwo eine neue Stadt erkunden will, besteigt er am liebsten erst einmal einen Turm. „Dann bekomme ich ein Gefühl für einen Ort, von seiner Dimension, von seiner Umgebung“, sagt Christoph Reusch. In Nördlingen hat er es bei seinem ersten Besuch so gehalten, aber auch Städte wie Florenz oder Rom inspizierte der Pfarrer im Ruhestand meist zunächst von oben. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Reusch einen Turm zu seinen Lieblingsorten zählt. Nicht irgendeinen, sondern den prägendsten der Esslinger Altstadt. Es sind gleich zwei, die beiden Spitze der evangelischen Stadtkirche St.