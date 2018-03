Der Missions- und der Erwachsenenbildungsausschuss der Kirchengemeinde hat auf Anregung von Bruno Goldner die Ausstellung des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat nach Neuhausen geholt. Cláudio Pastro, der 1948 in São Paulo geboren wurde, wird zu den weltweit angesehensten Malern sakraler Kunst gezählt. „Die Kunst ist ein Gebet“, sagt er. „Meine Linien und Farben sind eine Weiterführung des heiligen Textes in einem anderen Medium.“Die Verse des „Hohelieds der Liebe“ im Alten Testament haben Generationen dazu angeregt, die Liebespoesie zu deuten und sie in ihre Sprache zu übersetzen. Pastro möchte in seinen Bildern die Liebe Gottes ebenso sichtbar machen wie