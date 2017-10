Anzeige

Von Karin Ait Atmane

Zunächst stand in der Ratsrunde nur der aktuelle Lagebericht durch Schulleiter Heiko Schweigert auf der Tagesordnung. Er schickte gleich vorweg, dass sich sowohl die Schul- als auch die Gesamtlehrerkonferenz mit großer Mehrheit für Fortsetzung des Schulversuchs ausgesprochen haben. Seit dem Schuljahr 2012/13 ist das Plochinger Gymnasium eine von 44 Modellschulen in Baden-Württemberg, die den Weg zum Abitur um ein Jahr verlängern und damit „G9“ anbieten dürfen.

Nur noch eine G8-Klasse

Dies erfolgt parallel zur „G8-Schiene“, die eigentlich Standard ist. Aber nicht nur in Plochingen, sondern überall, wo Eltern und Schüler die Wahl haben, werde die verlängerte Version klar bevorzugt, berichtete Schweigert: „Es hat sich landesweit gezeigt, dass bei allen Modellschulen das Verhältnis gekippt ist.“ In einigen dieser Schulen komme sogar gar keine G8-Klasse mehr zustande, in Plochingen war es im aktuellen Schuljahr eine von sieben.

Allerdings glaubt der Schulleiter nicht, dass wegen des besonderen Modells Schüler von auswärts nach Plochingen kommen. Das Einzugsgebiet sei gleich geblieben, die wenigen, die zum Beispiel aus Esslingen oder Ebersbach kämen, hätten meist andere nachvollziehbare Gründe. Auch mit den insgesamt leicht ansteigenden Schülerzahlen sieht der Schulleiter das Plochinger Gymnasium im allgemeinen Trend der Ballungszentren. Schon seit Jahrzehnten zeichne sich ab, dass immer mehr Kinder das Gymnasium besuchen. Der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung habe das leicht verstärkt.

Die Schülerschaft ist also längst nicht mehr so homogen, wie sie einmal war. Das sei tatsächlich, so Schweigert auf Nachfrage aus dem Gremium, die derzeit größte pädagogische Herausforderung – was wiederum für ein zusätzliches Jahr bis zum Abitur spricht. In Plochingen ist es in der Unterstufe angesiedelt, in Klassestufe 8 werden die Züge G8 und G9 zusammengeführt, was nach Angaben des Schulleiters problemlos funktioniert. Andere Schulen haben andere Modelle, in denen einige Gemeinderäte ebenfalls Vorteile sahen: Sie „dehnen“ beispielsweise die Mittelstufe, in der die Jugendlichen ja in der Pubertät sind. Fest steht aber, dass Plochingen bei der jetzigen Variante bleiben muss, damit ein Vergleich zwischen den verschiedenen Modellen möglich ist.

Größerer Raumbedarf

Der Vergleich zwischen G8- und G9-Kindern im Plochinger Gymnasium zeigt übrigens laut Schweigert keine signifikanten Unterschiede, weder bei der Leistung noch bei der Zufriedenheit. Das sei sicherlich auch dadurch bedingt, dass sehr starke Schüler eher die achtjährige Variante wählen, sagte er – letztlich ein weiteres Argument für die Wahlmöglichkeit. Sie zu erhalten, befürworteten alle Fraktionen im Gemeinderat. Sie stellen sich damit allerdings eine neue Aufgabe, denn die Beibehaltung von G9 wirkt sich auf den Raumbedarf aus: Durch die längere Verweildauer hat das Gymnasium höhere Schülerzahlen und braucht mehr Platz, wobei Schweigert schon jetzt von einer „gewissen Enge“ sprach. Der Gemeinderat muss seine derzeitige Beschlusslage hinterfragen: Sie besagt, dass bei der Sanierung kein Mehraufwand für G9 finanziert wird, zumal es vom Land keine zusätzlichen Fördermittel dafür gibt. Daran erinnerte Kämmerer Michael Hanus.

Kurz angerissen wurde auch das Thema Ganztagesbetrieb im Gymnasium. Schweigert schließt zwar eine verpflichtende Ganztagsschule aus, da von vielen Eltern nicht erwünscht, sieht aber durchaus eine Nachfrage für eine „freie Teilform“. Damit bekomme man aber keine durchgehende, ganztägige Rhythmisierung in der Schule hin, nannte er einen Nachteil der freien Wahlform. Somit sei die Forderung des Gemeinderates, die vorhandenen Räume auch nachmittags auszulasten, wohl nicht umsetzbar.

Am Dienstag, 14. November, wird der Gemeinderat nicht-öffentlich vorberaten, ob die Stadt eine Verlängerung des Modellversuchs G9 beantragen soll; am 28. November fasst das Gremium in öffentlicher Sitzung den Beschluss.