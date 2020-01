LichtenwaldWohin am Abend, was tun am Wochenende? Fragen, die sich viele junge Leute in Lichtenwald stellen. Seit Jahren gibt es im Ort keinen Treff mehr für Jugendliche, die ihre Freizeit zusammen mit ihren Freunden an einem geschützten Ort und ohne Konsumzwang gestalten wollen. Die Jugendlichen, die ihre Freizeit nicht in den Kommunen im Rems- oder Filstal verbringen wollen, sitzen mit ihren Freunden auf einem Bänkchen oder bleiben zuhause. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Die Jugendräte Achim Schmid und Marc Stehr haben im Gemeinderat eine Ideenskizze für einen Bauwagen als Jugendtreff vorgestellt.

Nach dem Ende des Jugendtreffs bei der