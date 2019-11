LichtenwaldFür die Privathaushalte und Unternehmen in Lichtenwald beginnt bald die digitale Zukunft. Am Donnerstag der vergangenen Woche waren mehr als 500 Registrierungen für einen Anschluss mit Glasfaserkabel und damit einen Zugang zum schnellen Internet eingegangen. Damit steht fest, dass die Deutsche Telekom bis Ende des kommenden Jahres das Ortsgebiet flächendeckend mit Glasfaser versorgen wird. Die Gemeinde beteiligt sich mit 150 000 Euro an diesem Ausbau.

Der Zweckverband Breitbandversorgung hat das ambitionierte Ziel, bis zum Jahr 2030 etwa 90 Prozent der Region Stuttgart mit einer neuen digitalen Infrastruktur auszustatten.