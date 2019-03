LichtenwaldWas hat den früheren Lichtenwalder Kämmerer bewogen, über Jahre große Geldsummen von Gemeindekonten abzuzweigen und sich damit zu bereichern? Eine der zentralen Fragen, um die es am 8. Mai vor dem Esslinger Amtsgericht gehen wird. An diesem Tag ist der Prozess gegen den 63-Jährigen nun angesetzt. Ursprünglich sollte die Hauptverhandlung bereits Anfang Dezember stattfinden. Weil ein wichtiger Zeuge den Termin nicht wahrnehmen konnte, wurde sie verschoben. Dem mittlerweile suspendierten Beamten, der 37 Jahre im Dienst der Gemeinde war, wird vorgeworfen, sich um 321 469 Euro bereichert zu haben. Die Anklage lautet auf Untreue in einem besonders