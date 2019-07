LichtenwaldDie Eltern von Kindergartenkindern in der Gemeinde Lichtenwald müssen für die Betreuung ab September etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Gebühren mit dem neuen Kindergartenjahr um drei Prozent zu erhöhen. Damit hält sich die Gemeinde an die Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände. Die neue Gebührensatzung ist bis Sommer 2021 gültig. Im Kinderhaus Thomashardt wird zusätzlich zum bisherigen Angebot ab September eine Halbtagsgruppe für Kinder im Alter von einem bis drei Jahren eingerichtet.

Die Gemeinde Lichtenwald betreibt in den Ortsteilen Hegenlohe und Thomashardt je einen Kindergarten,