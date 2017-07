Von Peter Stotz

Die Gemeinde und der Verein haben Strafanzeige erstattet, der Kämmerer ist vom Dienst suspendiert worden. „Das ist beispiellos. Ich bin wütend und auch erschüttert über den Vertrauensbruch und über diese große kriminelle Energie“, kommentiert Bürgermeister Ferdinand Rentschler die Vorgänge. Er amtiert auch als stellvertretender Vorsitzender des Krankenpflegevereins und war am Mittwoch durch die Bank des Vereins auf ungewöhnliche Kontobewegungen aufmerksam gemacht worden. So hatte der Kämmerer vor einiger Zeit 97 000 Euro von dem Konto, über das die Finanzierung des Baugebiets „Pfandäcker“ abgewickelt wird, an den Verein überwiesen und