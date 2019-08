LichtenwaldIn der Gemeinde Lichtenwald stehen zahlreiche Sanierungen und Neubauten an. Zudem bereitet sich die Gemeinde auf eine Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts vor. Zu all diesen Themen nimmt Bürgermeister Ferdinand Rentschler im EZ-Sommerinterview Stellung.

Im Herbst steht der Glasfaserausbau in Lichtenwald an. Was muss vorher noch passieren?

Die Vorvermarktung startet im Herbst und wir müssen die Quote erreichen, die die Telekom vorgibt. Die braucht 500 Anschlüsse, bevor sie mit dem Bau beginnt. Der Unterschied zu den anderen Pilotgemeinden in der Region ist, dass wir 100 Prozent der geschlossenen Ortslage mit