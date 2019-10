LichtenwaldDer Klimawandel macht den Wäldern sehr zu schaffen. Lange Trockenperioden verbunden mit großer Hitze, Stürme und verstärkt auch der Befall durch Borkenkäfer sorgen für kahle Flächen. Landauf, landab kämpfen die Förster um den Waldbestand, so auch im Landkreis Esslingen. Im bevölkerungsreichsten Landkreis Baden-Württembergs macht der Wald fast 30 Prozent der Landkreisfläche aus, die rund 640 Quadratkilometer umfasst. Am gestrigen Tag der Deutschen Einheit machten sich Landrat Heinz Eininger, Lichtenwalds Bürgermeister Ferdinand Rentschler und 25 Kreisräte auf den Weg in Distrikt 7 des Lichtenwalder Forstreviers, um dort 100 neue Deutsche Eichen