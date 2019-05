Lichtenwald (hf) Um 9.30 Uhr beginnt der mit Spannung erwartete Prozess. Dem 63-Jährigen wird vorgeworfen, 321.000 Euro von Baugebietskonten der Schurwaldgemeinde in vielen Tranchen auf seine eigenen Konten abgezweigt zu haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft Stuttgart lautet auf Untreue in einem besonders schweren Fall. Denn der Ex-Kämmerer, der 37 Jahre im Dienst der Kommune war und mittlerweile suspendiert ist, habe das Vertrauen, das er als Finanzchef genoss, in grober Weise missbraucht. Bei einer Verurteilung droht ihm sogar eine Haftstraße.

Möglicherweise ist der Schaden für die Gemeinde noch deutlich größer. Aber alles, was länger als