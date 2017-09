Anzeige

Als die Mauer fiel, brandete begeisterter Applaus auf. 50 000 Dominosteine rasselten hintereinander in wenigen Minuten zu Boden und damit war der Weltrekord für das Guinnessbuch besiegelt. Doch der Weg dahin war buchstäblich steinig und nichts für schwache Nerven. Zwei Wochen lang haben die Mitglieder des Vereins TPT Domino bis zu neun Stunden am Tag akribisch und mit ruhiger Hand die 43 Meter lange und gut einen Meter hohe Mauer in der kleinen Sporthalle in Denkendorf aufgebaut.

Und nicht nur das. Um das Ereignis für die Zuschauer unterhaltsamer zu gestalten, wurde mit 100 000 zusätzlichen