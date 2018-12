Kirchheim Der Skiwinter hat erst begonnen, schon ist das unverkennbare gelbfarbene Firmenlogo unzählige Male bei TV-Übertragungen zu sehen gewesen: Leki, in vier Buchstaben die Abkürzung für Lenhart aus Kirchheim. Asse wie der deutsche Slalomfahrer Felix Neureuther oder der norwegische Langläufer Johannes Høsflot Klæbo halten ihre Skistöcke in die Kamera und signalisieren damit Otto Normalsportler: Selbst die Weltspitze setzt auf diese Produkte. Von solchen Werbeeffekten lebt das Familienunternehmen aus Kirchheim. Damit hat es sich in den vergangenen Jahrzehnten Schritt für Schritt weltweit eine Spitzenposition als Sportausrüster erarbeitet. „Wir haben