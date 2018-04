Leitlinie für Kindergärten

Kitas stehen vor vielfältigen Herausforderungen – QM-Handbuch sichert Inhalte und Leitlinien

Die Anforderungen an Kindergärten und an die Erzieherinnen sind gewachsen. Ein Handbuch soll Richtlinie für schwierige Situationen sein, auch zeigen, was Eltern erwarten können und was nicht.