NeuhausenMenschen vernetzen und Projekte verwirklichen – das war schon immer die Leidenschaft von Helga Mayer. 20 Jahre lang leitete die engagierte Neuhausenerin den Bürgertreff Ostertagshof. Viele Ideen hat sie aufgegriffen und mit den Menschen, die sie angestoßen haben, umgesetzt. „Als ich angefangen habe, war das alles Neuland“, sagt die gelernte Erzieherin. Der Begriff des Ehrenamts wurde nicht nur im Landkreis Esslingen neu definiert. Der Bürgertreff im Ostertagshof in Neuhausen, angeschlossen an das Betreute Wohnen, war nach seiner Gründung 1997 eines der Modellprojekte für das neue bürgerschaftliche Engagement in Baden-Württemberg. „Es war