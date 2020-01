Leinfelden-EchterdingenMan kennt ihn als Freund deutlicher Worte. So präsentierte sich Roland Klenk, der seit 2002 Oberbürgermeister in Leinfelden-Echterdingen ist, auch beim Jahresabschluss-Interview mit unserer Zeitung. Mit scharfen Worten kritisiert der 67-jährige CDU-Politiker Bund und Land, weil sie die Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen alleine lassen.

Harte Zeiten für Bürgermeister und Oberbürgermeister: Weil man es in den aufgeregten Zeiten keinem mehr Recht machen kann, wird das Amt immer häufiger zum Schleudersitz. Siehe jüngstes Beispiel Matt-Heidecker in Kirchheim. Was motiviert Sie für die schwierige Aufgabe, zumal