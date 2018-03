(pol) - Zu einem völlig zerstörten Leichtkraftrad sind Beamte des Polizeireviers Esslingen am Samstag­abend ins öffentliche Parkhaus in der Urbanstraße in Plochingen gerufen worden. Bislang unbekannte Täter hatten die gesamte Beleuchtungseinrichtung, Verkleidung und andere Teile mutwillig zerstört und einen Schaden von 1000 Euro angerichtet, berichtete die Polizei.

Während der Anzeigenaufnahme und Spurensicherung stellten die Beamten fest, dass im Parkhaus die Beleuchtung teilweise nicht funktionierte. Eine Überprüfung ergab, dass die Hälfte der Leuchtkörper mit brachialer Gewalt zusammengeschlagen worden