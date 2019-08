KöngenEine Rentnerin, die mit ihrem Rollator in der Köngener Fußgängerzone unterwegs ist, macht ihrem Ärger Luft. „Es ist einfach beschissen.“ Nach der Schließung des Discounters Treff 3000 hat sie derzeit keine Möglichkeit mehr, in den Laden zu gehen und Lebensmittel für den täglichen Bedarf zu holen. Zwar fahre ihre Tochter sie immer in den Supermarkt. Ein Stück Unabhängigkeit geht da aber für sie und für viele andere Senioren verloren. Um den Leerstand möglichst bald zu beenden, verhandelt Bürgermeister Otto Ruppaner derzeit mit den Vertretern großer Lebensmittelketten. „Wir sind zuversichtlich, bald eine Lösung zu finden“, bestätigt der