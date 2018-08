HochdorfAuf einem großen Tisch in der Küche der Hochdorfer Breitwiesenschule liegt und steht alles bereit für die erste Runde des Kinderkochkurses mit Sora Betz, den das Jugendhaus Skunk im Rahmen des Ferienprogramms veranstaltet. Auf dem Tisch finden sich frisches Obst, Dosen mit passierten Tomaten, Mehl, Öl, Milch, Gewürze, verschiedener Käse, Salami, Zwiebeln und was sonst noch so für das Menü benötigt wird. Natürlich fehlen die Arbeitsutensilien wie Schneidebretter und Messer nicht, mit denen die fünf jungen Köchinnen und Köche zwischen sechs und zehn Jahren an diesem Vormittag so allerlei Leckeres zaubern werden.

Fix noch die Küchenschürzen