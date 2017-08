(red) - Der Verein zum Erhalt der altdeutschen Holzofenbackkunst Plochingen lädt am Samstag, 12. August, ab 11 Uhr und am Sonntag, 13. August, ab 10 Uhr zum Stumpenhofer Turmfest am Aussichtsturm Plochingen/Stumpenhof ein. Musik gibt es an beiden Tagen von der Gruppe Die Kappo’s. Spezialität des Festes ist Schweinebraten aus dem Holzbackofen.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w