Kreis EsslingenVoll gelaufene Tiefgaragen und Keller, überflutete Straßen und schwimmende Autos produzierte ein Unwetter, das am Montagabend ab 18 Uhr im Bereich Kirchheim, Reichenbach und Nürtingen niederging. Die Leitstelle Esslingen registrierte in Kirchheim 200 Einsätze, in Hochdorf 43, in Wernau 15, in Notzingen 12, in Wendlingen 10, in Reichenbach und Plochingen je 6 und in Oberboihingen 5 Einsätze. In Spitzenzeiten waren im Stadtgebiet Kirchheim rund 220 Einsatzkräfte aus 7 Feuerwehren, Kräfte der THW-Ortsverbände sowie das DLRG im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden, es gab jedoch mehrere bedrohliche Situationen in Kirchheim und