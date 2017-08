Beim Vinzenzifest, dem traditionsreichen Erntedankfest der Egerländer, sind am Sonntag etwa 300 Teilnehmer in aufwendig gearbeiteten, farbenfrohen Trachten oder auf historischen Schleppern und Fahrrädern durch die Innenstadt gezogen. Am Samstagabend hatten rund 1500 Gäste eine ausgelassene Party mit DJ Wolle auf dem Marktplatz gefeiert. Er und andere Musiker ließen die Stimmung steigen, zudem unterhielten diverse Tanzgruppen die Gäste und weitere Vereine kümmerten sich um Speisen und Getränke.

