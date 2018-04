NeuhausenEine Zeitreise durch die Geschichte des Oberen Schlosses in Neuhausen hat der Autor Jeffrey Döring verfasst. „Wenn die Toten wachen“ lautet der Titel des Stücks, das der Dramaturg im Auftrag der Gemeinde geschrieben hat. Das Projekt ist Herzstück der Feierlichkeiten zum 500-jährigen Bestehen des historischen Gebäudes, das heutzutage ein Bildungszentrum ist. „Ich bin sehr gespannt, was der Theaterverein aus dem Text macht“, sagt der 26-Jährige aus Thüringen, der an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg Dramaturgie studiert hat und jetzt in Leipzig lebt. 2017 wurde er von WLB-Intendant Friedrich Schirmer mit dem