NeuhausenDas Leben der Menschen in Neuhausen in unterschiedlichen Epochen interessiert Karl Bayer und Winfried März. Gemeinsam haben die Männer, die in der Gemeinschaft für Heimatgeschichte aktiv sind, bereits zehn Bände über Neuhäuser Sippen herausgebracht. Ihre neuesten zwei Werke stellen sie am Samstag, 7. Dezember, um 14 Uhr im Oberen Schloss in Neuhausen vor. Diesmal behandeln die Bände aus der Serie „Anno Da-Zu-Mal“ die Familien Mayer mit allen Nebenlinien sowie die Familien Altenburger, Brill, Bolz, Bundschu, Feinauer und Goldner.

