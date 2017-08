Weil ein Graureiher im Triebwerk landete, musste eine Maschine am Stuttgarter Flughafen am Wochenende kurz nach dem Start wieder umkehren. „Für die Passagiere sind das Schrecksekunden“, weiß Hans-Peter Schmid. Weil die Kabine über die Triebwerke belüftet wird, rieche es dort nach verbrannten Federn und Fleisch. „Doch in diesem Fall ist nichts passiert. Mit vier Stunden Verspätung durften alle in einem anderen Flieger weiterreisen.“ Der Bauingenieur sorgt dafür, dass Vögel und andere Wildtiere den Flugzeugen auf der Filderebene nicht zu nahe kommen. Das tun er und sein Team mit einem ausgeklügelten