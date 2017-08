Der Transalpine-Run zählt zu den härtesten und emotionalsten Etappenrennen der Welt, erklären die Veranstalter. Seit der Premiere 2005 haben sich rund 5000 Teilnehmer zwischen 18 und 74 Jahren aus über 50 Nationen der Herausforderung Alpenüberquerung gestellt und dabei geografische wie persönliche Grenzen überwunden. Der TAR, wie ihn die meisten Athleten nennen, ist längst ein Klassiker und gilt als ultimative Herausforderung für ambitionierte Trailrunner.

Für den 27-jährigen Nestel ist es die erste Teilnahme am Transalpine-Run. Sieben Etappen von zum Teil 40 und mehr Kilometern mit mehr als 2000 Höhemetern warten auf den Notzinger bei dieser Alpenüberquerung. Die Westroute führt die Teilnehmer von Fischen im Allgäu aus über die Grenze nach Österreich Richtung Lech und St. Anton am Arlberg. Weiter geht es über Landeck in die Schweiz bis ins mehr als 1800 Meter hoch gelegene Samnaun. Danach folgt eine Zwischenstation in Scuol im Engadin, ehe das Teilnehmerfeld die italienische Grenze passiert und zum ersten Mal in Prad am Stilfserjoch Halt macht. Das anspruchsvolle Finale hinauf ins fast 2000 Meter hoch gelegene Sulden am Fuße des Ortlers hat es in sich. Die Läuferinnen und Läufer müssen das 2880 Meter hoch gelegene Bärenjoch überwinden, bevor sie sich im Ziel das Finisher-Trikot überstreifen können. Dann haben sie auf 264,6 Kilometern 15 957 Höhenmeter im Aufstieg und 14 610 Höhenmeter im Abstieg bewältigt.

Kim Julian Nestel hat sich mit seinem Teampartner Moritz Hirche seit Januar auf den Transalpine-Run vorbereitet. „Wir haben wöchentlich circa 80 Kilometer zurückgelegt und werden gesund sowie bestens vorbereitet an der Startlinie stehen“, kündigt Nestel an. Die beiden passionierten Trailläufer aus Notzingen und Frankfurt messen sich während der sieben Tage mit 600 Athleten aus der ganzen Welt. Neben zahlreichen engagierten Ausdauer- und Outdoor-Begeisterten trifft das Team auch auf die internationale Trailrun-Elite. „Zur Vorbereitung haben wir am Salomon Zugspitz Ultratrail und am Kaisermarathon teilgenommen. Ohne jedoch die Strapazen der siebentägigen Alpenüberquerung mit allem, was dazu gehört, wirklich einschätzen zu können“, gibt Nestel zu. Aus Sicherheitsgründen starten die Teilnehmer in Zweier-Teams. Hirche und Nestel kennen sich aus ihrer gemeinsamen Studienzeit. Sie gehen mit Respekt, aber ohne Angst an den Start. „Unser Ziel ist es verletzungsfrei zu bleiben und erfolgreich anzukommen“, sagt Nestel.

Etwas Erfahrung im Ausdauersport, um sich dieser Herausforderung zu stellen, bringen beide mit. Dennoch ist es, für sie eine neue Erfahrung. Nestel: „Vor zwei Jahren konnte ich mir noch nicht einmal vorstellen wie Menschen nur 15 Kilometer am Stück joggen können, geschweige denn tausende von Höhenmetern überwinden.“