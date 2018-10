Leinfelden-EchterdingenDrei Flugzeuge stationiert der österreichische Billigflieger Laudamotion ab dem Sommerflugplan 2019 in Stuttgart. 18 Ziele in acht Ländern will die neue Gesellschaft dann vom Landesflughafen aus anfliegen. Das entspricht einer Platzkapazität von 900 000 pro Jahr. Diesen Sommer startete die Gesellschaft mit dem Urlaubsziel Mallorca und verkaufte in Stuttgart 200 000 Tickets. „Es ist für den Flughafen Stuttgart ein großer Gewinn, dass wir das Streckennetz in Europa weiter ausbauen können“, ist Flughafendirektorin Arina Freitag vom Erfolg überzeugt.

Andreas Gruber, einer der drei Geschäftsführer der neuen Fluggesellschaft, die