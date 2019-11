LenningenMonatelang wurde in Lenningen darauf gehofft, nun ist es amtlich: Das Technikum Laubholz, eine Forschungseinrichtung des Landes, soll in die Gebäude der ehemaligen Papierfabrik Scheufelen einziehen. 30 Millionen Euro lässt sich die grün-schwarze Koalition das Projekt in den nächsten zwei Jahren kosten. Angelegt ist es auf sieben bis acht Jahre, in denen insgesamt 100 Millionen in das Vorhaben fließen sollen. Noch muss der baden-württembergische Landtag zustimmen, doch nachdem die Haushaltskommission grünes Licht gegeben hat, ist Landwirtschaftsminister Peter Hauk optimistisch, dass es sich dabei am 18. Dezember um eine reine Formsache