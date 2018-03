Wernau (pol ) - Zu einem schweren Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn kam es am Freitagmorgen bei Wernau. Ein 58-jähriger Mann fuhr mit seinem Muldenkipper von Wernau kommend auf die B 313 und dort in Richtung Plochingen weiter. Kurz vor der Überleitung auf die B 10 in Richtung Göppingen war er dann offensichtlich zu schnell unterwegs und kam auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern, teilt die Polizei mit. Der Laster kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Das Fahrzeug überfuhr dabei auch eine Notrufsäule.

Der Fahrer erlitt zum Glück nur leichte