Links das ehemalige Plochinger Krankenhaus, in dem schon Kreisbehörden untergebracht sind. Rechts das Wohnheim, das abgerissen werden soll. Der Krankenhausbau wird weiter saniert, anstelle des Wohnheims kommt ein Neubau. Am Ende werden 500 Kreismitarbeiter auf dem Stumpenhof an ihren Schreibtischen sitzen. Foto: Roberto Bulgrin