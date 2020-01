EsslingenNachdem sich zunächst ein Verdachtsfall in Berlin nicht bestätigte, wurde in der vergangenen Nacht der erste Fall des neuartigen Coronavirus in Deutschland, im bayrischen Landkreis Starnberg, von den Behörden bestätigt. Bereits seit Bekanntwerden in China schenken die Behörden der Krankheitswelle erhöhte Aufmerksamkeit. Das gilt auch für den Landkreis Esslingen, zumal man mit dem Stuttgarter Flughafen eine Außengrenze hat. Christian Baron, in dessen Zuständigkeit als Dezernent beim Landratsamt auch das Gesundheitswesen fällt, sieht den Kreis gut gerüstet: „Wir erhalten tagesaktuell vom Berliner Robert-Koch-Institut alle relevanten Informationen