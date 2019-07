Kreis EsslingenSpare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ein altes Sprichwort, das sich gelegentlich auch Politiker und Verwaltungsbeamte zu eigen machen. Angesichts der gewaltigen Bauvorhaben, die der Landkreis Esslingen in den kommenden Jahren stemmen will, hat sich der Kreistag im Dezember auf ein finanzpolitisches Novum verständigt. Statt darüber nachzudenken, die Städte und Gemeinden durch eine Senkung der Kreisumlage finanziell zu entlasten, sollen mögliche Überschüsse künftig komplett in die Finanzierung von Großprojekten fließen, von denen allein der Neubau des Esslinger Landratsamtes bis 2025 mehr als 143 Millionen Euro verschlingen