Kreis EsslingenNur eine Kommune tanzt komplett aus der Reihe: Owen ist die einzige Stadt im Landkreis Esslingen, die seit dem jüngsten Zensus Einwohner verloren hat. Minus zwölf, steht in der Statistik. Alle anderen 43 Städte und Gemeinden haben in den vergangenen sieben Jahren zugelegt. Und wie. Unterm Strich steht ein Zuwachs von 25.550 Einwohnern. Um sich eine konkrete Vorstellung von diesem rasanten Wachstum zu machen: Das sind so viele zusätzliche Bürger, wie zusammen in Plochingen und Denkendorf leben. 534.127 Einwohner hat der Landkreis nach der jüngsten Weiterschreibung der Statistik, die vom 31. März 2019 datiert. Ende 2012, nach der Bereinigung