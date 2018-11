Kreis EsslingenNoch ist bei den Kreisfinanzen alles im grünen Bereich, aber die Schulden werden in den nächsten Jahren enorm steigen, weil der Landkreis Esslingen große Projekte stemmen will, allen voran der Bau zweier Verwaltungsgebäude in Esslingen und Plochingen. Die Sorgen um die Schuldenlast in den 2020er-Jahren prägte die Haushaltsdebatte des Kreistags, der am Donnerstag in der Sporthalle in Wolfschlugen tagte.

An der Kreisumlage, die auf dem Satz von 30,7 Prozentpunkten bleiben soll, rüttelte keine der sieben Fraktionen, obwohl dadurch zehn Millionen Euro mehr von den 44 Kommunen geholt werden. Diese Steigerung verdankt der Kreis der