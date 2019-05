DenkendorfMit einem Pinion-Getriebe kann man von Feuerland bis Alaska radeln, problemlos den Himalaya überqueren oder eben täglich ins Büro fahren. Seit 2012 stellt die Denkendorfer Firma die robusten Getriebe her. Obwohl die 25 Mitarbeiter nur rund 8000 Stück im Jahr produzieren, kann Geschäftsführer Christoph Lermen lächelnd behaupten: „Wir sind Weltmarktführer.“ Pinion sei die einzige Firma, die so ein Zentralgetriebe in Serie herstelle. Mit ihrer Erfindung gewann sie 2017 den Innovationspreis des Landkreises Esslingen. Anlass für Landrat Heinz Eininger, die neue Preis-Ausschreibung in Denkendorf vorzustellen, und dabei zu erkunden, wie sich