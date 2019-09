Landkreis Esslingen: 156 Junglehrer haben den Schuldienst angetreten

Nach jahrelanger Ausbildung endlich am Ziel: Am Montag legten 156 junge Lehrer in der Stettener Lindachschule den Amtseid ab. Für sie beginnt jetzt der Ernst des Lebens.