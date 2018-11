Kreis Esslingen Frauenpolitische Themen liegen Anne Marie Schuster am Herzen. Seit 40 Jahren kämpft die engagierte Esslingerin bei den Landfrauen dafür, dass Frauen ihre Positionen selbstbewusst behaupten. Und da ist sie selbst das beste Vorbild. Nach 25 Jahren als ehrenamtliche Geschäftsführerin des Kreisverbands der Landfrauen im Kreis Esslingen geht sie nun in den Ruhestand. Die Buchhaltung wird die Fachfrau aber noch einige Zeit weiterführen, um ihre Nachfolgerin Charlotte Mandl zu entlasten. „Ich bin glücklich, dass ich mein Amt in gute Hände übergeben darf“, sagt Schuster über die 42-Jährige. Das sei schließlich auch eine Auszeichnung für ihre