EsslingenSie wissen es schon seit dem Sommer, den Preis in den Händen hielten sie aber erst jetzt: Die Jungblutdramatiker, wie sie sich nennen, haben auf dem Preisträgerfestival „Lamathea“ in Winnenden den gleichnamigen Landesamateurtheaterpreis im der Kategorie „Theater mit Kindern und Jugendlichen“ bekommen. Von fast 200 Bewerbungen setzten sich sechs Inszenierungen in verschiedenen Kategorien durch. Die Jungblutdramatiker präsentierten das Stück „Wo die Liebe hinfällt“, geschrieben und in Szene gesetzt von Julia Miller-Lissner aus Denkendorf. Ausgelobt wird der Wettbewerb alle zwei Jahre von der baden-württembergischen Landesregierung. Das Preisgeld