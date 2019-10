NürtingenNürtingens Landesgartenschaubewerbung biegt auf die Zielgerade ein. Auf dieser gibt Oberbürgermeister Johannes Fridrich mächtig Gas. Im Gemeinderat hielt er ein flammendes Plädoyer, und zuvor hatte er offensichtlich die Weichen für mutige Entwürfe gestellt. So ist eine nur noch einreihige Bebauung des Wörth-Areals kein Tabu mehr.

Die Bewerbungsunterlagen für die Landesgartenschau in einem Zeitraum zwischen 2031 und 2036 werden in einer Broschüre zusammengefasst. Der Gemeinderat soll sie am 12. November als Bewerbung beschließen. Johann Senner von Planstatt Senner gab im Gremium einen Überblick, in welche Richtung es gehen soll. Das Büro