Mit Carl Orffs szenischer Kantate „Carmina Burana“ fordert Michael Lieb, der Chorleiter des jungen Chors „Novelli“ in Notzingen, derzeit die Sängerinnen und Sänger seines neuen Projektchors heraus. Bis 11. Oktober wird immer mittwochs ab 20.15 Uhr im Bürgerhaus in Notzingen geprobt - oder in der Gemeindehalle. Bei einem Chorwochenende in Balingen vom 13. bis 15. Oktober verpasst der Dirigent dem anspruchsvollen Projekt den letzten Schliff. Dann sind auch die Mitglieder von „Collegium Vocale“ aus Gomaringen dabei.

Auf das Gemeinschaftsprojekt freut sich Lieb, der an der Stuttgarter Musikhochschule