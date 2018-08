ReichenbachFahrer von Elektroautos und E-Bikes können an sechs Standorten in Reichenbach einen ‚Boxenstopp‘ einlegen. Bürgermeister Bernhard Richter und Harald Zimmermann, Kommunalberater von der EnBW Energie, haben die öffentlichen E-Tankstellen in Betrieb genommen. An den Ladestationen können jeweils bis zu zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig Strom tanken.

Bei beiden Ladepunkten kann mit Steckern Typ 2 entsprechend dem europaweiten Standard bis maximal 22 kW Leistung geladen werden. Für alle Fälle bieten die Ladesäulen noch zwei Schukosteckdosen bis 3,7 kW, mit denen auch ältere Elektroautos und E-Bikes oder Pedelecs geladen werden können. Die