Das politische Jahr hatte in Hochdorf schon fast sein Ende erreicht, da ergriff Gerhard Kuttler nochmals das Mikrofon im Sitzungssaal des Gemeinderats. Kuttler, der seit April das Amt des Bürgermeisters innehat und die schwere Aufgabe mit auf den Weg bekam, das gesellschaftlich und politisch über viele Themen zerstrittene Hochdorf in einer vernünftigen Zusammenarbeit zu einen, gab seinen persönlichen Jahresrückblick ab.In der Gemeinde hat es viele Veränderungen in den vergangenen zwölf Monaten gegeben, vor allem auch personell. Nicht nur der 32 Jahre alte Rathauschef ist neu, auch in der Verwaltung gibt es