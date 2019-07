LichtenwaldAuf der Homepage bezeichnet sich Lichtenwald als „Die Perle in der Region Stuttgart“. Dies mag sehr ambitioniert klingen, doch in Sachen Kultur hat die kleine Gemeinde auf dem Schurwald Einiges zu bieten. Zahlreiche in Hegenlohe und Thomashardt lebende Musikschaffende, Schauspieler und bildende Künstler bereichern das kulturelle Leben und strahlen in ihrem Wirken weit über ihre Heimatgemeinde hinaus. Um diese Aktivitäten zu bündeln, hat die Gemeinde kürzlich Gerti Scholz und Walter Grupp als neue Kulturbeauftragte und Leiter der Gruppe Art Lichtenwald eingesetzt. Mit Begeisterung und beachtlichem Schwung geht das Duo an die neue Aufgabe