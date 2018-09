Neuhausen Mit ihrer Enkelin Fine schöpft Barbara Lörz vor der Koppenmühle Papier. Das Matschen in der Rohmasse macht der Kleinen Spaß. Immer wieder bleiben Passanten stehen, um das künstlerische Schaffen zu verfolgen. Aus dem dicken Papier fertigt die Künstlerin, die mit ihrer Familie in Neuhausen lebt, ihre filigranen Werke. In ihrem Atelier ist der Platz sehr beschränkt. Mitten im Raum hängt ein Korsett. Das Fragment des weiblichen Körpers, so fragil es auch wirkt, strahlt mitreißende Kraft aus. Das macht den Reiz der Werke der Künstlerin aus. Seit Jahren engagiert sie sich auch für den Kunstverein. „Ich freue mich, wenn Besucher in mein Atelier