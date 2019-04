PlochingenMan zeigt, was man hat. Das ist nicht gerade eine schwäbische Tugend. In diesem Fall aber absolut sehenswert. Die Stadt Plochingen hat nach 21 Monaten umfangreicher Sanierung des Rathauses die Gelegenheit genutzt, Kunstwerke aus ihrem Besitz im schnieken Verwaltungssitz zu präsentieren. Das betrifft vor allem die respektable Sammlung Sammet, die die Stadt 2012 erwarb. Weit mehr als 70 Exponate hängen in Fluren, Büros und Besprechungszimmern. Am Samstag fand die Vernissage der Bilderschau statt und es gab eine Führung von Kulturamtsleiterin Susanne Martin.

Bürgermeister Frank Buß begrüßte die zahlreichen Gäste in der ehemaligen