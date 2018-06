Kunstwerk geht in Flammen auf

Spektakuläres Kunstevent am Höhenweg – Familiäres Fest mit Brandskulptur – 1000 Besucher



Zu der spektakulären Kunstaktion von Angie und René Heinze sind gut 1000 Besucher zum Höhenweg in Lichtenwald gekommen, doppelt so viele wie kalkuliert. Dort hatte das Künstlerehepaar ein bis zu zehn Meter hohes Kunstwerk aus Holz aufgestellt – und in der Dunkelheit angezündet.