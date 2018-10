Kunstverein führt ins Jahr 9999

Installation des Kunstvereins Neuhausen führt mit einem Raumschiff ins Jahr 9999

Der Projektraum des Kunstvereins Neuhausen hat sich in eine Zeitmaschine verwandelt. In die können Besucher eintreten und bis zum 18. November Raum und Zeit durchqueren. Das jedenfalls ist die Idee des Stuttgarter Künstlerkollektivs Etage, das auf Einladung des Kunstvereins Neuhausen drei Räume in der Ruppert-Mayer-Straße 68 B mittels der Video-/Sound-/Duftinstallation in ein Raumschiff verwandelt hat, das eine Zeitreise ins Jahr 9999 möglich macht.