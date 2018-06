Neuhausen Einen Garten der Düfte legen die jungen Künstler Felix Boekamp, Anna Gröger und Ilja Lazarevic vor der Rupert-Mayer-Kapelle in Neuhausen an. Die drei Kunststudenten aus Nürnberg und Hamburg haben bei Susanne Jakob studiert, die das ungewöhnliche Ausstellungsprojekt „Lustgarten“ kuratiert. Immer wieder schauen Neuhäuser Bürger beim Aufbau vorbei, um Pflanzen aus ihren eigenen Gärten vorbeizubringen. Lavendel, Rosen und andere bunte Blüten sprießen schon in dem Rundbeet. Am Samstag, 9. Juni, um 19.30 Uhr wird die Ausstellung mit einem Gartenfest eröffnet.

Unterstützung von Gemeinde und Land

Felix Boekamp, der an der Hamburger Kunstakademie